На поточному тижні котирування «американця» можуть істотно зрушитись - FOREX CLUB

Основним макроекономічним релізом, здатним вплинути на позиції долара на поточному тижні, може стати звіт про замовлення на товари тривалого користування 27 листопада, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, незважаючи на те, що його вплив на учасників валютного ринку традиційно має обмежений характер, він може спровокувати рух на фондових майданчиках США, а динаміка індексів може, зі свого боку, суттєво рухати котирування «американця».

Учасники торгів пари EUR/USD чекатимуть підсумків чергової зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, на якій знову обговорюватимуть грецьке питання. Однак, ринок уже продемонстрував імунітет до цієї проблеми, тож реакція на її дозвіл може мати обмежений характер. Уряд Італії 29 листопада проведе черговий аукціон з розміщення довгострокових облігацій. Певний вплив на котирування євро можна чекати і від його підсумків. З погляду технічного аналізу для збереження висхідного тренда, що почався після тестування підтримки 1,2690, важливо буде утримувати рівень 1,2760.

За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, метою імпульсу вгору може стати відмітка 1,3020, яка може бути досягнута, якщо пара подолає опір 1,2925.

Рух пари GBP/USD буде багато в чому визначатися зовнішнім фоном і поведінкою EUR/USD, з якою вона традиційно тримає високий рівень кореляції. Ситуація в економіці Великобританії дуже туманна, а тому стерлінг не може сформувати стійких трендів. У разі посилення євро певний інтерес для довгих позицій буде мати крос-курс EUR/GBP. Метою руху може стати рівень 0,8140.

Японська ієна продовжує перебувати під тиском проти долара, який має всі шанси зберегтися. Метою поточного імпульсу вгору може стати відмітка 84,00. Проте, варто відзначити, що після бурхливого зростання за останні два тижні пара USD/JPY вже перекуплена і може потребувати корекції. У разі її початку, певним інтересом для довгих позицій можуть стати позначки 81,40 і 80,90.