Сьогодні відбудеться надзвичайне засідання Єврогрупи щодо грецького питання

У понеділок, 26 листопада, відбудеться надзвичайне засідання Єврогрупи стосовно вирішення питання про надання Греції ще декількох мільярдів фінансової допомоги.

Як передає Німецька хвиля, після того, як бюджетний саміт Євросоюзу 23 листопада провалився, у 17 держав Єврогрупи є шанс продемонструвати свою дієздатність під час надзвичайного засідання в понеділок. Міністри фінансів на чолі з прем'єр-міністром Люксембургу Жаном-Клодом Юнкером зроблять третю спробу дозволити виплату наступного траншу допомоги для майже неплатоспроможної Греції.

Ж.Юнкер напередодні дав зрозуміти, що його чаша терпіння переповнена. «Я вважаю, що на цьому засіданні ми нарешті вирішимо грецьке питання. Адже за нинішньої ситуації необхідно завершувати консультації», - сказав люксембурзький прем'єр після саміту ЄС. Протягом п'ятниці та суботи Ж.Юнкер обдзвонював міністрів фінансів, щоб заручитися їхньою солідарністю у понеділок.

Минулого понеділка, 19 листопада, 17 головам держав та голові МВФ Крістін Лагард дійти згоди щодо пакету допомоги Греції не вдалося. Проблема в тому, що запланованих 31 мільярда євро Афінам вже буде недостатньо. Аби тільки звести кінці з кінцями, грекам вже найближчим часом знадобиться 45 мільярдів. Через важкий економічний спад грекам слід надати додаткову дворічну відстрочку, щоб вийти на допустимий рівень заборгованості.

Ця відстрочка коштує додаткових 14 мільярдів євро. Однак міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле відмовляється завізувати додаткову програму допомоги для Греції. Тому експерти Єврогрупи шукають інші способи фінансування - від зниження відсотків на поточні кредити до скупівлі старих грецьких боргів на фінансових ринках.

Зволікання Єврогрупи обурює прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса. В інтерв'ю журналістам під час саміту ЄС він цього не приховував: «Ми виконали свої зобов'язання. Настала черга наших європейських партнерів і Міжнародного валютного фонду виконати свою частину домовленостей».

Незважаючи на масові протести проти курсу заощадження, грецький парламент схвалив держбюджет на 2013-й рік. Документ передбачає економію майже 9,5 млрд євро.

Трійка аудиторів, які представляли Єврокомісію, Європейський центробанк і Міжнародний валютний фонд, і справді засвідчили, що Афіни зробили необхідні кроки щодо жорсткої економії і реформ. Однак з реалізацією цих рішень Греція наразі відстає. Тому, на думку аудиторів, потрібні додаткові два роки, щоб знизити грецькі борги до рівня 120 відсотків ВВП. Інакше економічна рецесія в країні буде значно страшнішою.

За непідтвердженими даними з кіл Єврогрупи, керівник МВФ Крістін Лагард вже не налаштована категорично проти відстрочки. МВФ начебто готовий погодитися з тим, що в 2020 році обсяг грецької заборгованості становитиме 124 відсотка валового внутрішнього продукту. Спочатку в планах було 120 відсотків. На сьогодні борги дорівнюють 170 відсоткам від економічної потужності держави. Через тривалі рецесії борги і в наступному році лише будуть рости, відзначають експерти.