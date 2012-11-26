Торги на міжбанку в понеділок відкрилися зростанням котирувань

У понеділок, 26 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1600/8,1700 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2634/38, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5805/10,5950. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжили своє збільшення – 1,2965/67 (п'ятниця — 1,2898/1,2900).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.