Столична податкова донарахувала до бюджету 560 млн грн податків

Державна податкова служба в Києві з початку року донарахувала до бюджету близько 560 млн грн податків. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПС у Києві з посиланням на главу управління столичної податкової міліції Ігоря Усика.

Згідно з повідомленням, тільки в жовтні обсяг донарахувань становив 21 млн грн, тоді, як кількість перевірок, зокрема перевірок суб'єктів малого та середнього бізнесу, скоротилася.

Водночас за даними столичної податкової, за січень-жовтні 2012 року співробітники податкової міліції розкрили 465 злочинів у сфері оподаткування, з яких 95% вважаються тяжкими. Зокрема, припинено діяльність 56 фіктивних фірм та 15 конвертаційних центрів.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року після проведених перевірок додатково нарахувала до оплати 3,86 млрд грн податків і зборів з українських підприємств, що на 419 млн грн більше минулорічних показників.