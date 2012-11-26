Міжбанк 23 листопада оновив рекорд денного обсягу торгів

Рекорд денного обсягу купівлі-продажу валюти на міжбанківському валютному ринку оновлено на останній сесії, 23 листопада, на рівні, в еквіваленті, 3,026 млрд дол. (попередній максимум встановлено 5 листопада - 2,674 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

На останніх торгах обсяг продажу долара становив 2,405 млрд дол., а середньозважений курс гривні знизився до 8,1369 грн/дол., порівняно з 8,1224 грн/дол. за попередній банківський день.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1550/8,1750, до 12:00 ціни знизилися до 8,1510/8,1570. На час закриття торгів цінові рівні піднялися – 8,1575/8,1625 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/0,2624, до 12:00 ціни знизилися до 0,2616/0,2620. На час закриття ціни відкатилися до рівня 0,2617/0,2621. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31.1425 (-0.0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2870/1,2915. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5170/10,5470, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5095/10,5215. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися – 10,5230/10,5335.