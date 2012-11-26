Списання боргів Греції стане головною проблемою переговорів Єврогрупи та МВФ

Міністри фінансів єврозони і Міжнародний валютний фонд у понеділок, 26 листопада, спробують "розморозити" другу програму допомоги Греції, але спочатку їм треба домовитися, чи можна пробачити частину державних кредитів Афінам, щоб знизити їх заборгованість, повідомляє Reuters.

Міністри єврозони та їх заступники за останні два тижні провели безліч засідань і конференцій, намагаючись вирішити, яким способом скоротити грецький борг, який, мабуть, досягне 190 відсотків ВВП у наступному році, до більш прийнятних 120% протягом 8-10 років.

Не домовившись про те, як знизити борг, міністри фінансів і МВФ не хочуть відновлювати платежі Афінам, незважаючи на те, що Греція виконала усі умови - вони не можуть бути впевнені, чи зникне коли-небудь необхідність в екстреній допомозі.

Ключове питання таке: чи може грецький борг стати прийнятним без списання урядами єврозони кредитів Афінам?

Досі регулятори обговорювали різні варіанти зменшення боргу, в тому числі зниження ставок за вже виданими двосторонніми кредитами з нинішніх 150 базисних пунктів.

Наскільки знизити ставку, поки не вирішено - Франція та Італія хотіли б знизити її до 30 базисних пунктів, а Німеччина та деякі інші країни наполягають на 90 базисних пунктах.

Ще один варіант, який може знизити борг Греції майже на 17 відсотків ВВП, - відстрочення виплати відсотків за кредитами, виданими Греції Європейським фондом фінансової стабільності на 10 років.

Європейський центробанк може відмовитися від прибутків з грецьких облігацій, куплених із великою знижкою. Це зменшить борговий тягар країни на 4,6 відсотка до 2020 року.

Однак не всі центробанки єврозони готові поступитися своїми прибутками, і німецький Бундесбанк серед них.

Греція також може зробити зворотний викуп своїх облігацій, що знаходяться в приватному володінні, з великою знижкою.

Але в документі, підготовленому до засідання міністрів минулого тижня, сказано, що мета в 120 відсотків ВВП не може бути досягнута до 2020 року, якщо тільки міністри фінансів не приймуть збитки за своїми кредитами Афінам, не забезпечать додаткове фінансування або не змусять приватних кредиторів продати грецький борг зі знижкою.

Згідно з останнім аналізом, борг можна знизити до 125 відсотків ВВП в 2020 році, сказав представник єврозони, освідомлений з ходом переговорів.