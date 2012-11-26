Глава НБУ наполягає на необхідності 15% збору з продажу валюти

Національний банк України (НБУ) наполягає на необхідності і доцільності запровадження 15% збору до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової валюти. Про це в інтерв'ю телекомпанії ICTV повідомив голова Нацбанку Сергій Арбузов, повідомляється на сайті каналу.

“Цей закон, я наполягаю, добре захищатиме інтереси людей”, - сказав С.Арбузов. При цьому додав, що цей захід дозволить активно боротися із спекуляціями на валютному ринку.

Минулого тижня відповідний законопроект про запровадження 15% збору зареєстровали у Верховній Раді. Проте документ не виносився на розгляд у сесійний зал, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутинник відкликав законопроект.

Зі свого боку голова комітету із запобігання здійсненню недобросовісних валютних операцій НБУ Юрій Горшков заявив, що в НБУ наразі не знають, що стягуватиметься з операцій з продажу готівкової валюти: податок чи збір. Він пояснив, що це питання також врахують в тому варіанті законопроекту, який буде знову внесено до парламенту.

Крім того, С.Арбузов спростував чутки, ніби регулятор відпустив гривню у вільне плавання, як цього вимагає Міжнародний валютний фонд. І зазначив, що минулого тижня ціни на валюту стрибнули внаслідок паніки і безвідповідальних заяв політиків.

Нагадаємо, поступове послаблення курсу гривні до американського долара спостерігається в останні кілька місяців. У другій декаді листопада, за даними НБУ, середньозважений готівковий курс долара США на продаж підвищився до 8,26 грн/дол., тоді як банки фактично не здійснювали вільного продажу валюти. Станом на 22 листопада курс на продаж валюти повернувся до рівня 8,19 грн/дол.