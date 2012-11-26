ЄЕК та Україна 28 листопада проведуть перше засідання «Діалогу з торгових питань»
Москва. 28 листопада в Москві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов і міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко проведуть перше засідання «Діалогу з торговельних питань».
Як повідомили УНІАН в ЄЕК, за підсумками переговорів сторони на спільній прес-конференції повідомлять про підсумки засідання «Діалогу з торговельних питань», про досягнуті домовленості у сфері зняття обмежень у взаємній торгівлі, а також про розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами Митного союзу і Україною.
Також сторонами буде підписано спільний протокол про обмін інформацією щодо застосування обмежувальних заходів у торгівлі.
«Діалог з торговельних питань» установлено в рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.
Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до її складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).
ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.
Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.
ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євразійська комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду