ЄЕК та Україна 28 листопада проведуть перше засідання «Діалогу з торгових питань»

Москва. 28 листопада в Москві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов і міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко проведуть перше засідання «Діалогу з торговельних питань».

Як повідомили УНІАН в ЄЕК, за підсумками переговорів сторони на спільній прес-конференції повідомлять про підсумки засідання «Діалогу з торговельних питань», про досягнуті домовленості у сфері зняття обмежень у взаємній торгівлі, а також про розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами Митного союзу і Україною.

Також сторонами буде підписано спільний протокол про обмін інформацією щодо застосування обмежувальних заходів у торгівлі.

«Діалог з торговельних питань» установлено в рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до її складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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