Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,1585/8,1635 грн/дол.

У понеділок, 26 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1600/8,1700, на 12:00 ціни знизилися — 8,1520/8,1595. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1585/8,1635 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/0,2638, на 12:00 ціни знизилися — 0,2626/0,2630. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2628/0,2632. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31.0097 (-0.1328).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2945/1,2980. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5805/10,5950, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,5640/10,5775. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH підвищилися — 10,5720/10,5825.