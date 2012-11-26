У Держстаті підрахували, що заборгованість із зарплати скоротилася на 3%

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або 30 млн. грн і становили 896,906 млн. грн.

Про це йдеться на сайті Держстату.

Як сказано в повідомленні, найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 520,1 млн. грн, будівництві – 100,2 млн. грн, сфері операцій з нерухомістю, інжинірингу і надання послуг підприємцям – 117,1 млн. грн. Найменший обсяг заборгованості зафіксовано у сфері лісового господарства – 1,1 млн. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг боргів із зарплати зафіксовано в Донецькій області – 162,2 млн. грн і в Харківській області – 104,49 млн. грн, найменший – у Чернівецькій області – 62 тис. грн. Заборгованість із зарплати в Києві становила 71,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість із заробітної плати на 1 жовтня 2012 року становила 927,047 млн. грн.