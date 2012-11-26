Україна може підписати нову програму співпраці з МВФ

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко не виключає, що Україна може продовжити чинну або підписати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

Він відзначив, що програма співпраці може бути продовжена до серпня 2013 року.

«На 8 місяців може бути продовжена стара програма – до серпня 2013 року. У нас на сьогодні така можливість є, і вона визначена документами. Це залежить від доброї волі МВФ. Нам необхідно визначитися, що нам більше потрібно: стара програма, чинність якої потрібно продовжити, чи нова програма, яка буде розроблена абсолютно на нових реаліях. Тому що реалії початку 2010 року, на яких розроблялася ця програма, і реалії глобальної кризи, з якими ми вступаємо у 2013 рік, різні. Ми абсолютно не виключаємо, що можливі варіанти нової програми для нас також будуть прийнятними», - сказав П.Порошенко.

Він відзначив, що нову програму співпраці з МВФ у разі потреби можна буде розробити і прийняти до лютого 2013 року.

«Нову програму можна абсолютно реально розробити і прийняти до лютого 2013 року», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, що на сьогодні Україна співробітничає з МВФ за програмою надання кредитів stand-by на 16 млрд дол. від 2010 року, чинність якої закінчується у грудні поточного року.

Уряд веде переговори щодо продовження програми.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати у листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

У липні 2010 року було прийнято нову Програму співпраці України і МВФ, яка передбачає виділення Україні кредиту майже на 16 млрд дол.

Після ухвалення програми влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 р. було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема - щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.