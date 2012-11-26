Economist: Україна увійде до трійки економік Європи, що найбільш динамічно розвиваються
Варшава. Україна за рівнем зростання ВВП наступного року увійде до трійки найбільш динамічних держав європейського континенту, що розвиваються, поступившись лідерством Туреччині та Росії, яка що посіла друге місце.
Про це сказано в прогнозі британського журналу Economist, опублікованому польською газетою Puls Biznesu.
Серед проаналізованих експертами одного з найбільш авторитетних у світі видань 30 європейських країн наступного року найдинамічніше розвиватиметься турецька економіка - на 4,1%.
ВВП Росії, згідно з прогнозами, зросте на 3,9%, а України, яка замикає трійку лідерів, - на 3%.
Серед держав Євросоюзу, які розглядаються у дослідженні, найшвидше зростатимуть економіки прибалтійських країн - Естонії, Литви і Латвії - у межах 2,9-2,7%, відповідно.
Аналітики Economist прогнозують рецесію у Португалії (-2,2%), Греції (-1,8%), Іспанії (-1,2%) і Італії (-0,3%).
Зростання в інших країнах, включно з Норвегією, Данією, Хорватією, які тими, не входять до ЄС, прогнозується на рівні від 0,4 до 2,5 відсотка.
Найбільші економіки Євросоюзу - Німеччини, Великої Британії і Франції, згідно з прогнозом, зростуть у межах 0,6-0,4 відсотків відповідно.
У прогноз Economist не включено Білорусь.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава уряду України Микола Азаров сказав, що наступного року власті очікують на зростання ВВП на близько 3%, не виключивши вищого зростання у разі поліпшення ситуації на світових ринках, або меншого, якщо кон'юнктура ще погіршиться.
МВФ і ЄБРР, згідно з останніми оприлюдненими даними, прогнозують наступного року зростання ВВП України на 3,5-4%.
Поточного року, згідно з оцінками більшості експертів, темп зростання українського ВВП може знизитися до 1% з 5,2% у 2011 році.