Позитивний фінрезультат підприємств України у січні-вересні становив 53,2 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-вересні 2012 року становив 53,162 млрд грн, зазначається у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року скоротився на 19,4% - до 135,93 млрд грн. Зі збитком січень-вересень 2012 рік завершили 39,1% підприємств країни проти 40,8% у січні-вересні 2011 року. Сума збитку підприємств у січні-вересні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зросла на 6,1% - до 82,76 млрд грн.

За даними Держстату, січень-вересень 2012 року завершили зі збитком 42,9% промислових підприємств України (за 9 місяців 2011 року - 42,5%). Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-вересень 2012 року становило 19,003 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становило 112 млрд 930,3 млн. грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році