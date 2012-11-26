В Азарова продовжують обговорювати з МВФ макропоказники 2013 року

Уряд України продовжує обговорювати з МВФ прогнозні макропоказники 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сьогодні на брифінгу.

«Зараз у нас йде інтенсивний діалог з МВФ для того, щоб врахувати прогнозні позиції МВФ, оскільки, на мою думку, завдання відновлення співпраці з МВФ підвищить прогнозованість і стабільність економічної політики наступного року», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує зростання валового внутрішнього продукту в 2013 році на рівні близько 3%.

При цьому він зазначив, що зараз уряд узгоджує макроекономічні показники 2013 року з МВФ. «У нас є своє бачення, як розвиватиметься економіка України наступного року; у Міжнародного валютного фонду є своє бачення. І якраз зараз відбувається процес зближення позицій», - сказав прем'єр-міністр.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України М.Азарова, уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Порошенко не виключає нової програми співпраці з МВФ