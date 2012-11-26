Мінфін стурбований можливістю надходження в Україну "кривавих алмазів"

Міністерство фінансів України стурбоване можливістю надходження в Україну "кривавих алмазів" через неналежний рівень контролю з боку Державної митної служби України за ввезенням і вивозом з країни необроблених алмазів.

Про це йдеться в листі Мінфіну на адресу Держмитслужби від 12 листопада 2012 року.

У документі вказується, що після дворічного переговорного процесу, відомого під назвою "Кімберлійський процес", 52 країни, причетні до виробництва та обробки алмазів, включаючи Україну, 5 листопада 2002 року в Інтерлакені (Швейцарія) уклали угоду - Інтерлакенську декларацію, яка сприяла припиненню торгівлі "кривавими алмазами". Відповідно до Декларації, а також іншим міжнародним документам, Україна офіційно з 1 січня 2003 року взяла на себе зобов'язання проводити торгівлю необробленими алмазами тільки з країнами - учасницями Кімберлійського процесу.

"Міністерство фінансів України... стурбоване фактом відсутності з моменту набуття чинності новим Митним кодексом України контролю з боку митних органів за наявністю сертифіката Кімберлійського процесу при митному оформленні необроблених алмазів в разі їх ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України", - йдеться в листі Мінфіну.

У документі також вказується, що незабезпечення Держмитслужбою контролю за наявністю сертифіката Кімберлійського процесу при митному оформленні алмазів "неприпустиме, оскільки може призвести до зупинки діяльності алмазопереробної галузі України та застосування певних санкцій ООН до України".

Мінфін зобов'язав Держмитслужбу невідкладно забезпечити належний контроль за наявністю сертифіката Кімберлійського процесу відповідно до вимог Інтерлакенської декларації при здійсненні митного оформлення необроблених алмазів.

Довідка УНІАН. Згідно з Кімберлійським процесом, з 1 січня 2003 року почала функціонувати глобальна система контролю за торгівлею алмазами, яка передбачає введення спеціального сертифікату, що містить дані про виробника та імпортера алмазів, вазі вантажу та його вартості. Це повинно допомогти уникнути проникнення на ринок "кривавих" алмазів, продаж яких є джерелом фінансування терористичних рухів.