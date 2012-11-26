Єврокомісія запропонувала новий проект бюджету ЄС на 2013 рік

Брюссель. Європейська комісія запропонувала новий проект бюджету ЄС на 2013 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, необхідність у підготовці нового проекту бюджету була викликана провалом переговорів між Європарламентом та Радою ЄС 13 листопада цього року.

Європарламент відмовився погоджувати з Радою ЄС проект бюджету на 2013 рік до того часу, поки країни-члени не підтримають пропозиції Єврокомісії щодо збільшення на 9 млрд евро видатків в рамках бюджету нинішнього року для фінансування низки загальноєвропейських програм, в тому числі програми студентських обмінів Erasmus.

Новий проект бюджету на 2013 рік, підготовлений Єврокомісією відповідно до вимог угоди ЄС, практично не змінився порівняно з першою версією, представленою Комісією ще у квітні цього року.

Так, загальна сума зобов’язань в новому проекті бюджету-2013 встановлена у розмірі 151 млрд євро (150,9 млрд євро в першій редакції), а сума виплат – в розмірі 137,8 млрд євро (137,9 млрд євро в першій редакції).

Новий проект бюджету буде передано на розгляд Європарламенту та Раді ЄС.