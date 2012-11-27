Єврогрупа та МВФ виділять фіндопомогу Греції у розмірі 43,7 млрд євро

Країни єврозони і представники Міжнародного валютного фонду дійшли згоди про виділення 43,7 млрд євро фінансової допомоги Греції.

«Це не просто гроші. Це обіцянка кращого майбутнього для народу Греції і країн зони євро в цілому», - заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер.

Голова МВФ Крістін Лагард привітала угоду, яка «зробить істотний внесок у стабільність її (Греції - ред.) боргу».

Раніше стало відомо, що було вирішено скоротити державний борг Греції до 124% ВВП до 2020 року, передає «Газета.Ru».