Єврогрупа та МВФ виділять фіндопомогу Греції у розмірі 43,7 млрд євро
09:41, 27 листопада 2012Фінанси
0
Країни єврозони і представники Міжнародного валютного фонду дійшли згоди про виділення 43,7 млрд євро фінансової допомоги Греції.
«Це не просто гроші. Це обіцянка кращого майбутнього для народу Греції і країн зони євро в цілому», - заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер.
Голова МВФ Крістін Лагард привітала угоду, яка «зробить істотний внесок у стабільність її (Греції - ред.) боргу».
Раніше стало відомо, що було вирішено скоротити державний борг Греції до 124% ВВП до 2020 року, передає «Газета.Ru».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter