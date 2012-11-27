S&P підтвердила рейтинг Києва на рівні «В-» і вивела його зі списку CreditWatch

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s підтвердила довгостроковий кредитний рейтинг емітента «В-» українського міста Києва і вивела його зі списку CreditWatch, куди він був включений з негативним прогнозом 29 жовтня 2012 р. Про це йдеться у повідомленні Standard & Poor’s, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, прогноз зміни рейтингів - «Стабільний».

У повідомленні зазначається, що включення рейтингу Києва до списку CreditWatch було обумовлене повільною реалізацією планів міста з рефінансування сертифікатів участі у позиці на суму 250 млн дол. терміном погашення 26 листопада 2012 р.

«23 листопада 2012 р. Київ розмістив облігації на суму 2 млрд грн (245 млн дол.) з випуску обсягом 3 млрд грн із значною участю державних банків. На нашу думку, коштів, які одержало місто, достатньо для виплат утримувачам сертифікатів участі у позиці терміном погашення 26 листопада 2012 г.», - зазначають у S&P.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Київська міська державна адміністрація здійснила погашення єврооблігацій, випущених у 2007 році, на суму 250 млн дол. КМДА провела первинне розміщення облігацій внутрішньої позики на суму 1 млрд 928 млн грн, єдиним покупцем виступив державний «Укрексімбанк». Боргові папери були випущені трьома серіями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн і 53 млн грн з дохідністю 15,2% і 15,25%.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, кошти планували спрямувати на погашення кредиту у розмірі 250 млн дол США, одержаного шляхом публічного відкритого продажу єврооблігацій Києва на міжнародних ринках капіталу в 2007 році під 8,25%.