Мінфін 27 листопада проведе позаплановий ОВДП-аукціон

Міністерство фінансів України оголосило про проведення позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 27 листопада. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, відомство має намір додатково розмістити індексовані ОВДП з терміном погашення 11 листопада 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив 20 листопада до держбюджету 74,099 млн дол. і 506,685 млн грн від продажу ОВДП. Кошти у гривнях були залучені у результаті розміщення стандартних 5-річних ОВДП під 14,3% річних. Сума в доларах США була залучена від продажу 2-річних паперів, номінованих у доларах США, за якими була знижена дохідність до 8,5% з 9,3%.

Довідка УНІАН. Станом на 26 листопада, обсяг ОВГЗ, які перебували в обігу, по сумі основного боргу становив 192,85 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,435 млрд грн, у власності банків - 71,659 млрд грн, нерезидентів - 6,058 млрд грн.