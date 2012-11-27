Порошенко: дохідну частину бюджету-2012 не буде виконано

Дохідну частину державного бюджету на 2012 рік виконано не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у вівторок на прес-конференції міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко.

«План доходів бюджету 2012 року виконано не буде, й ніколи не проводився секвестр бюджету в грудні», - сказав П.Порошенко.

У зв'язку з цим він зазначив, що рішення щодо секвестру бюджету зазвичай ухвалюється за підсумками 9 місяців.

П.Порошенко зазначив, що 4 квартал 2012 року показав різке падіння експорту України, що позначилося на показниках. Водночас П.Порошенко підкреслив, що держбюджет має достатньо коштів, щоб профінансувати соціальні статті. «Є ризик недофінансування частини капітальних інвестицій», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на думку експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександри Бетлій, уряд України навряд чи піде на проведення секвестру державного бюджету.

Вона відзначила, що оприлюднені Міністерством фінансів України дані щодо ситуації з виконанням держбюджету поки не дають підстав розраховувати на дотримання планових показників.

«При перегляді бюджетних показників наприкінці березня - початку квітня уряд вирішив базувати оцінки на дуже оптимістичних показниках. В результаті було затверджено дуже завищені показники доходів державного бюджету. Уповільнення економіки зробило фактично неможливим виконання доходів цього року. Зокрема, йдеться про вірогідне невиконання доходів по більшості джерел і, перш за все, по податку на додану вартість (ПДВ)» - зазначила О.Бетлій.

«Уряд навряд чи піде на секвестр бюджету. Більше всього доходи й витрати бюджету не будуть виконані по річному плану. При цьому дефіцит бюджету буде вищим за передбачений у законі (у законі про держбюджет на поточний рік - УНІАН) показник» - повідомила експерт.

Також О.Бетлій нагадала, що уряду вдалося залучити додаткове фінансування завдяки додатковому випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол.

Довідка УНІАН. Дефіцит держбюджету України в січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 3 рази - до 24,381 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за 9 місяців ц.р. виконано з дефіцитом 22,115 млрд грн, що в 2 рази більше, ніж за 9 місяців 2011 року.

Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, витрати - 404,298 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 351,194 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 31,129 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

На початку листопада Президент України схвалив збільшення дефіциту держбюджету 2012 року на 7,7 млрд грн для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Секвестр – пропорційне скорочення витрат бюджету за винятком захищених статей, що проводиться в разі перевищення граничного розміру дефіциту бюджету протягом часу, що залишився до кінця поточного року.

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