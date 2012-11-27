Пріоритетом політики у 2013 році буде відновлення співпраці з МВФ - Порошенко

Пріоритетом економічної політики України у 2013 році буде відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції у вівторок міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

"Пріоритетом 2013 року буде відновлення роботи з МВФ", - сказав він.

Водночас міністр не назвав макроекономічних показників на 2013 рік.

"Доки ми не узгодимо всі макропоказники, я не можу про них говорити. Економічна політика без співпраці з МВФ буде ризикованою і неефективною", - наголосив П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України з МВФ щодо виділення кредиту stand-by розміром 10 млрд SDR (близько 15,8 млрд дол.), підписана 16 липня 2010 року на 29 місяців, передбачає можливість її подовження ще на 8 місяців - до серпня 2013 року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш кредиту МВФ розміром 1,89 млрд дол.

У грудні 2010 р. був виділений другий транш розміром близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через неузгодженість умов надання коштів, зокрема, через відмову України підвищувати тарифи на газ для населення для поліпшення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України».

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%.

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