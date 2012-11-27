Міжбанк відкрився зниженням котирувань

У вівторок, 27 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1550/8,1640 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2635/0,2639, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5925/10,6060. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжили зростання – 1,2991/1,2993 (понеділок - 1,2965/1,2967).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.