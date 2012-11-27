Середньозважений курс на міжбанку в понеділок становив 8,1297 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку у понеділок, 26 листопада, зміцнився до 8,1297 грн/дол. порівняно з 8,1369 за попередній банківський день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,044 млрд дол. (в еквіваленті), що на 1,982 млрд дол. менше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 871,5 млрд дол.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1600/8,1700, на 12:00 ціни знизилися - 8,1520/8,1595. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1585/8,1635 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2634/0,2638, на 12:00 ціни знизилися - 0,2626/0,2630. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2628/0,2632. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився на рівні 31.0097 (-0.1328).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2945/1,2980. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5805/10,5950, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,5640/10,5775. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися - 10,5720/10,5825.