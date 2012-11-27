Європейська Бізнес Асоціація відзначає поліпшення Податкового індексу в Україні у II і III кварталах 2012 року.

Як сказано у повідомленні ЄБА, переданому агентству УНІАН, в Україні Податковий індекс (дослідження якості та ефективності податкової системи України очима платників податків) у другому і третьому кварталах п.р. був зафіксований на позначці 2.42 бала (з п'яти можливих), що перевищує результат в 1.90 бала, отриманий в 2011 році.

Відзначається, що очевидна тенденція, яка простежується у результатах дослідження Податкового індексу, - це послаблення податкового тиску на малий та середній бізнес, що наочно демонструється більш лояльним ставленням даних категорій підприємців до податкової системи України. «На жаль, великі підприємства ще не відчули проявів поліпшення системи оподаткування і досі скаржаться на «пильну увагу» з боку податківців, що проявляється у збільшенні кількості перевірок і посиленні фіскального тиску», - кажуть в ЄБА.

Серед інших оптимістичних результатів дослідження асоціація звертає увагу на високі оцінки, які респонденти поставили запровадженню електронних форм звітності та інших механізмів, які мають на меті спрощення цієї процедури. «Примітно, що позитивні відгуки переважали, знову ж таки, у представників малого та середнього бізнесу. Також варто зазначити, що згідно з результатами дослідження, платники податків певною мірою пристосувалися до змін, внесених новим Податковим кодексом, ставлення до якого на початку його набуття чинності було досить скептичним, і навіть відзначають певний прогрес у ході податкової реформи, наприклад, прогрес у питанні перенесення збитків», - підкреслюють в ЄБА.

Що стосується змін ефективної податкової ставки (співвідношення прибутку згідно з фінансовим обліком і прибутку згідно з податковою звітністю), то, як зазначили в ЄБА, половина учасників дослідження (52%) не побачили її змін.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація - неприбуткова організація, що об'єднує понад 940 іноземних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.

Дослідження ефективності податкової системи України проводилось на підставі оцінок представників малого, середнього та великого бізнесу - учасників асоціації, які висловили своє бачення за ключовими критеріями якості оподаткування, а саме - легкістю податкового законодавства, складністю адміністрування податків, ступенем фіскального тиску, якістю податкового обслуговування, роботою податківців. Відповідно, загальний показник Податкового індексу - це інтегральний розрахунок середнього значення кожного з факторів. Додатково були проаналізовані зміна ефективної податкової ставки та прояви фіскального тиску.