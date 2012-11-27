Дефіцит держбюджету досяг 33,2 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України в січні-жовтні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився у 2,6 раза — до 33,203 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними міністерства, лише у жовтні дефіцит держбюджету зріс на 36%, або на 8,822 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету за 10 місяців п.р. виконано з дефіцитом 31,276 млрд грн, що в 2,4 раза більше, ніж за 10 місяців 2011 року. При цьому в Мінфіні заявляють, що бюджетним розписом на цей період передбачено дефіцит у розмірі 41,333 млрд грн.

У січні-жовтні 2012 року доходи держбюджету становили 273,502 млрд грн - 73% від планового показника у 373,960 млрд грн на весь 2012 рік. Зокрема, надходження за січень-жовтень п.р. до загального фонду держбюджету становили 230,561 млрд грн при запланованому показнику на 2012 рік - 322,226 млрд грн.

Надходження податку на додану вартість до загального фонду становили 150,818 млрд грн, що на 8,7% більше, ніж за відповідний період 2011 року. Бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами збільшилося на 11% і становило 39,572 млрд грн.

Загальний фонд державного бюджету одержав 42,566 млрд грн податку на прибуток підприємств, що на 2,7% більше, ніж роком раніше.

Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до загального фонду надійшло 19,514 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Видатки держбюджету в січні-жовтні становили 302,631 млрд грн, або 73% від планового показника у 413,605 млрд грн на весь 2012 рік. Зокрема, видатки загального фонду становили 262,225 млрд грн, що, відповідно, також становить 73% від запланованої суми видатків у 360,501 млрд грн на весь 2012 рік.

У січні-жовтні 2012 року на покриття дефіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету було перераховано 12,302 млрд грн.

За цей період з держбюджету було надано кредитів у сумі 5,245 млрд грн, сума повернених кредитів становила 1,171 млрд грн.

У січні-жовтні 2012 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 54,883 млрд грн, зокрема, погашення внутрішнього боргу — 29,941 млрд грн, зовнішнього — 24,943 млрд грн.

Державні запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 92,179 млрд грн, зокрема до загального фонду — 88,201 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 59,926 млрд грн, від зовнішніх джерел надійшло 32,253 млрд грн.

За січень-жовтень 2012 року від приватизації до держбюджету надійшло 5,662 млрд грн.

Зведений бюджет за січень-жовтень 2012 року виконано з дефіцитом у сумі 29,184 млрд грн. Доходи зведеного бюджету становили 353,685 млрд грн, видатки — 378,768 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно з діючою редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 373,960 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, видатки — 413,605 млрд грн, зокрема видатки загального фонду — 360,501 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано у розмірі 38,807 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду — 34,923 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.