Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП цього року

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не виключає нульовий або від'ємний показник ВВП за підсумками цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у вівторок, 27 листопада, на з'їзді Федерації роботодавців України.

«Ми орієнтувалися на економічне зростання приблизно в 3,5%. Добре, якщо матимемо плюс після завершення року», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом, підготовленим експертами і опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році становитиме не більше 1%. Згідно з прогнозом, у 2013 році зростання ВВП становитиме 2,9%.

Нагадаємо, що в серпні консенсус-прогноз встановлював зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2012 році на рівні 2,3% замість 3,2% прогнозованих у квітні поточного року.

У листопаді Світовий банк заявив, що може погіршити свій макроекономічний прогноз по Україні за результатами 2012 року.

У липні Світовий банк прогнозував зростання ВВП України на рівні 2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%.

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