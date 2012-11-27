Медведєв: Росія не буде скорочувати частку євро в своїх резервах

Москва. Росія не скорочуватиме частку євро в своїх резервах, незважаючи на кризу в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з французьким прем'єром Жан-Марком Ейро.

Він повідомив, що близько 42% валютних резервів Росії номіновано в євро.

«Це великі гроші, оскільки в Росії великі валютні запаси. Ми не збираємося нічого переглядати, тому що ми впевнені в силі абсолютної більшості економік, що входять до єврозони», - сказав він.

«РФ, уряд Росії бажає всіляких успіхів ЄС, державам, які входять до єврозони, у стабілізації ситуації. Ми дійсно дуже близькі партнери», - сказав Д.Медведєв і додав, що взаємний товарооборот Росії та ЄС становить 400 млрд євро.

Російський прем'єр наголосив, що дуже добре, що світ прийшов до економічної кризи 2008 року за ситуації, коли є не лише долар, але ще одна дуже потужна резервна валюта.

«Євро втратити не можна. Якщо ми залишимося перед обличчям нових криз із однією-двома резервними валютами – це загрожує міцності всієї економічної конструкції, всьому економічному світопорядку», - сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада Президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції в Москві з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про свою впевненість у тому, що труднощі в зоні євро буде подолано.

«Ми не маємо сумнівів щодо життєздатності Європейського Союзу і європейської валюти. Інакше б не тримали 40% наших золотовалютних резервів, а вони за обсягом треті в світі, в євро. Впевнені, що труднощі буде подолано», - сказав В.Путін.