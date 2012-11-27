Податківці з початку року вилучили незаконного алкоголю і тютюну на 146 млн грн

Співробітники податкової міліції в ході боротьби з незаконним виробництвом та розповсюдженням підакцизних товарів з початку 2012 року вилучили з обігу 199,3 тис. декалітрів алкогольних напоїв загальною вартістю 105 млн грн і 4,9 млн пачок тютюнових виробів на суму 41,4 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ з посиланням на дані Головного управління податкової міліції.

Згідно з повідомленням прес-служби, з початку року податківці розкрили 660 злочинів, пов'язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів і марок акцизного податку, закрили 241 незаконне виробництво лікеро-горілчаної продукції та вилучили з обігу 239 тис. декалітрів спирту на загальну суму понад 70 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, податківці в січні-вересні 2012 року здійснили 4,8 тис. перевірок підприємців, що здійснюють діяльність на ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, під час яких виявили 6,1 тис. порушень. Порушники були оштрафовані на суму 1,2 млрд грн.