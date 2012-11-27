Луганськ просить Азарова розблокувати 25 млн грн на рахунках казначейства

Депутати Луганської міськради звернулися до Кабінету міністрів з проханням сприяти розблокуванню близько 25 млн грн коштів міського бюджету на рахунках Головного управління Державного казначейства в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ухвалили сьогодні на засіданні міської ради, за нього проголосували одностайно 62 депутати.

За словами мера Луганська Сергія Кравченка, ця сума призначена для боротьби з підтопленням території міста, а також на ремонт соціальних об'єктів, доріг та інші роботи.

Як повідомляв УНІАН, керівники Кіровограда, Львова, Тернополя, Сум останніми місяцями перед виборами до Верховної Ради 28 жовтня заявляли про проблеми, які виникли через затримку платежів Держказначейством. Вже після виборів акції протесту проходили у Тернополі та Сумах. В Івано-Франківську комунальники пікетували будівлю Державного казначейства в Івано-Франківській області, вимагаючи виплати боргів із зарплати.

26 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів детально вивчити стан справ і вжити всіх необхідних заходів для недопущення затримок виплат бюджетникам.

Крім того, Казначейству доручено надавати короткострокові цільові позики для виплати зарплат, якщо з відповідними заявками будуть звертатися керівники міст.

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