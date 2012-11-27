Тігіпко: запровадження 15% збору на продаж валюти тільки посилить тіньовий ринок

Запровадження в Україні податку на продаж валюти в розмірі 15% від суми угоди тільки посилить тіньовий ринок і не призведе ні до чого доброго. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціального розвитку України Сергій Тігіпко, відповідаючи на запитання УНІАН на 9-му з'їзді Федерації роботодавців України.

«У мене різко негативне ставлення (до ініціативи запровадження податку - УНІАН). Ні до чого доброго це не призведе, а тільки посилить тіньовий ринок», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про запровадження 15% збору був зареєстрований у Верховній Раді. Однак 20 листопада ВР відклала його розгляд на невизначений термін, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутинник відкликав законопроект. До того ж глава Національного банку Сергій Арбузов в інтерв'ю телеканалу ICTV заявив, що Нацбанк має намір наполягати на запровадженні податку.

У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.