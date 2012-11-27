Економіка України переживає не найгірші часи в своїй історії - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений, що економіка Україна зараз переживає не найгірші часи в своїй історії, ситуація в 90-х роках була значно складнішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на з'їзді Федерації роботодавців України.

«Ні в кого немає сумніву, що ми знаходимося в такій непростій економічній ситуації, обумовленій як зовнішніми чинниками, так і внутрішніми чинниками. Але ми з вами - дивлюся в зал, ми знаємо один одного вже не один рік - ми проходили різні періоди нашої історії, набагато складніші, ніж сьогодні. Згодні ви зі мною?» - запитав М.Азаров.

У відповідь делегати з'їзду не висловили згоди з позицією прем'єра.

«Не згодні? Ага... Тоді я вам нагадаю. В 90-х роках, коли в нас стояли три чверті підприємств, легше було? Коли ми розраховувалися трунами, гноєм, коли в нас бартер процвітав. Легше було? Давайте, друзі мої, відразу скажемо й не будемо песимістичними прогнозами лякати наших людей. Ми пройшли з вами дуже важкі часи, коли, на превеликий жаль, не розуміючи, що робили, втратили 70% ВВП країни», - зазначив М.Азаров.

Прем'єр упевнений, що в України достатньо сил, щоб справитися з проблемами, що стоять перед нею. «Ті випробування, через які ми зараз проходимо... за великим рахунком, ми вже настільки життєздатні, настільки привчилися пристосовуватися до внутрішніх і зовнішніх чинників, що прямо скажемо, вони посильні для нас», - підкреслив він.

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