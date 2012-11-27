У Києві 95% платників податків звітують в електронній формі

Кількість платників податків, які працюють в Києві і звітують в електронній формі, за 10 місяців 2012 року зросла до 95%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби в Києві.

Згідно з повідомленням, клієнтами столичних відділень Центру сертифікації ключів вже стали 22 тисячі платників податків столиці. Їм, за даними Державної податкової служби в Києві, видано 39 тисяч електронних ключів.

«На сьогодні співробітники податкової працюють над розширенням можливостей послуги для того, щоб власники ключів могли подавати електронну звітність до Пенсійного фонду та служби статистики», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Державна податкова служба України оприлюднила «електронний рекорд»: за 9 місяців поточного року кількість платників ПДВ, що направляють звітність в електронному вигляді, досягла 98%. Найохочіше послугою електронного цифрового підпису, за словами податківців, користуються платники - фізичні особи, яких загалом зареєстровано 38,4 тис. осіб. Їм видали 54 тис. електронних ключів, юридичним особам - а це 22,7 тис. суб'єктів, видали 69,9 тис. сертифікатів.