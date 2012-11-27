На міжбанку вівторка торги закрилися зростанням котирувань

У вівторок, 27 листопада, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1550/8,1640, на 12:00 ціни піднялися 8,1645/8,1680. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1690/8,1740 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2635/39, на 12:00 ціни знизилися 0,2632/36. До закриття ціни досягли рівня 0,2631/35. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,0200 (+0,0103).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2955/1,3005. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5925/10,6060, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5800/10,5885. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5835/10,5940.