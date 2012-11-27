Мінфін залучив до держбюджету 503 млн грн від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 503,025 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 27 листопада.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Мінфін дорозмістив 3-річні індексовані ОВДП на суму 503,025 млн грн, під 9,2% річних. Було подано лише одну заявку на купівлю держпаперів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив 20 листопада до держбюджету 74,099 млн дол. і 506,685 млн грн від продажу ОВДП. Кошти в гривнях було залучено в результаті розміщення стандартних 5-річних ОВДП під 14,3% річних. Суму в доларах США було залучено від продажу 2-річних паперів, номінованих у доларах США, щодо яких було знижено доходність до 8,5% з 9,3%.

Довідка УНІАН. Станом на 27 листопада обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 192,863 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 105,435 млрд грн, у власності банків - 71,927 млрд грн, нерезидентів - 6,056 млрд грн.