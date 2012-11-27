У Кабміні хочуть пом'якшити монетарну політику для зростання економіки

Уряд виступає за пом'якшення монетарної політики, що дозволить залучити додаткові ресурси для кредитування реального сектора економіки і сприятиме його зростанню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на з'їзді Федерації роботодавців України.

«У нас є серйозні можливості для пом'якшення монетарної політики, щоб полегшити роботу нашого бізнесу на внутрішньому ринку. Ми завершуємо розробку комплексу заходів і вже починаємо їх реалізовувати для активізації грошового обігу в країні», - сказав М.Азаров.

Крім того, він запевнив, що пом'якшення монетарної політики не призведе до зростання інфляції та не вплине на стабільність валютного курсу.

«Ми вважаємо, що певні ризики є, але ці ризики в порівнянні з необхідністю зростання економіки є допустимими, тобто ми здатні підтримувати стабільність нашого валютного курсу і одночасно збільшувати обсяги кредитування економіки», - зазначив прем'єр.

М.Азаров наголосив, що уряд займає позицію максимального невтручання в справи бізнесу. «Попередні рішення щодо жорсткої валютної та монетарної політики ухвалювалися в умовах дестабілізації на валютному ринку, але зараз платіжний баланс вирівнюється, і, безумовно, усі ці заходи скасовуватимуться», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою № 479 від 16 листопада «Про встановлення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті» запровадив обов'язковий продаж 50% валютної виручки.

Минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонується запровадити 15% збір до Пенсійного фонду з суми операцій з продажу готівкової валюти. 20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений строк.

У НБУ наголошують, що запровадження податку на продаж валюти спрямовано насамперед на боротьбу зі спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Довідка УНІАН. В Україні грошова маса в жовтні скоротилася на 0,7% (з початку року збільшилася - на 6%) - до 727 млрд грн, монетарна база скоротилася на 0,9% (з початку року зросла на 2,4%) - до 245 , 6 млрд грн.