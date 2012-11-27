Держмитслужба: ЧФ РФ не має підстав користуватися податковими пільгами

Чорноморський флот Російської Федерації не має підстав користуватися податковими пільгами при ввезенні на митну територію України товарів для військових формувань, зокрема дизельного палива.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митної служби України з посиланням на першого заступника відомства Олександра Дороховського, коментуючи сьогоднішню заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що українська митниця затримує паливо для Чорноморського флоту Росії.

У Держмитслужбі зазначають, що Чорноморський флот Росії здійснює свою діяльність на території України відповідно до Угоди між Україною та Російською Федерацією. До того ж, ні законодавство України, ні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, не передбачають надання пільг при ввезенні на митну територію товарів, що приходять за адресами військових формувань Чорноморського флоту РФ. Угода встановлює, що Чорноморський флот Росії має платити податки відповідно до законодавства України.

У зв'язку з цим Державна митна служба наполягає на оплаті всіх необхідних митних платежів та зборів при імпорті Чорноморським флотом Росії дизельного палива. «Державна митна служба вважає, що ця операція (імпорт палива - УНІАН) повинна обкладатися податком відповідно до чинного українського законодавства - тобто проходити з оплатою всіх належних платежів», - цитує прес-служба О.Дороховського.

За його словами, Україна і Росія ведуть переговори про необхідність оплати митних платежів при ввезенні вантажів, які направляються для потреб Чорноморського флоту Росії. При цьому українська сторона, як наголосив О.Дороховський, відстоює свою точку зору.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що Севастопольська митниця утримує під своїм контролем понад 14 тисяч тонн дизельного палива, необхідного для виконання флотом поставлених перед ним завдань.