Fitch знизило кредитний рейтинг Аргентини відразу на п'ять сходинок

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Аргентини в іноземній валюті на п'ять сходинок - з «В» до «СС», повідомляється в прес-релізі компанії.

При цьому короткостроковий рейтинг знижено з «В» до «С», а той же показник у національній валюті опустився з рівня «В» до «В-» з негативним прогнозом.

Таке пониження в Fitch пояснюють зростаючою імовірністю дефолту Аргентини. Він настане, якщо країні не вдасться до 15 грудня погасити 1,3 млрд дол. старих боргів фондам Elliott Capital Management і Aurelius Capital Management.

Постанова про цю виплату 21 листопада виніс суд Нью-Йорку, визнавши законними вимоги про повну виплату боргу від 2001 року власникам боргових зобов'язань країни, які відмовилися від реструктуризації системи виплат, виробленої Аргентиною в 2005 і 2010 роках.

Влада Аргентини раніше відмовилася визнати рішення суду законним і заявила, що воно буде оскаржено, передає «Газета.Ru».