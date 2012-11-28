НБУ: примусова конвертація валютних переказів не торкнеться більшості українців

Середня сума переказу в Україну на користь фізичних осіб становить 574 дол., тому запроваджена Національним банком України (НБУ) примусова конвертація великих валютних переказів не торкнеться більшості українців.

Про це заявила директор Генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем Нацбанку Наталя Синявська, повідомляється на сайті регулятора.

"Середня сума переказу, який надходить до України, становить 574 долара США, тому це обмеження не буде перешкодою для пересилання грошей тими засобами або платіжними системами, які сьогодні використовуються для здійснення переказів", - сказала Н.Синявська.

За її словами цей захід сприятиме дедоларизації економіки України і підвищенню статусу національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою № 476 від 16 листопада, зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше протягом одного місяця для однієї людини. Вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів і в російських рублях.

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