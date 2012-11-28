Через хвилювання ринку з приводу ситуації в США позиції пари EUR/USD знижуються - Forex Club

У середу, 28 листопада, ринок зробить перепочинок, щоб усвідомити орієнтири найближчим часом і визначитися, чи варто підтримувати висхідний тренд з EUR, можлива консолідація основних валютних пар, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, EUR/USD може залишитися в рамках 1,29-1,2960. Занадто багато факторів виступає саме на користь ослаблення пари. Що більше підтверджень слабкого стану американської економіки буде отримувати ринок, то більший тиск будуть випробовувати ризиковані валюти.

GBP/USD виглядає стабільнішою, однак потенціал зростання, можливо, вичерпаний, адже до кінця тижня не очікується цікавих подій. На сьогодні діапазон 1,60-1,6050 цілком імовірний.

Діапазон торгів з USD/JPY може звузитися до 30 пунктів - 82,00-82,30. Надія в плані каталізатора лише на дані ВВП за 3 квартал із США, опубліковані у четвер. Якщо показник переглянуть у бік підвищення (особливо якщо до 3%), пара може пробити 82,50 і пройти в район 83,00.

Законодавці США не можуть знайти можливості обговорити, яким чином запобігти загрозі фінансового обриву. Хвилювання ринку вже виливається у стримане зниження європейських валют.