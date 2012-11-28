НБУ заборонив банку «Таврика» залучати депозити

Національний банк України, згідно з рішенням НБУ Комісії з питань нагляду № 906 від 23 листопада 2012 року, заборонив банку «Таврика» (м. Київ) залучати депозити. Про це повідомляється на сайті комерційного банку.

«... На АТ «Банк "Таврика"» накладено низку обмежень на здійснення банківських операцій, насамперед, на залучення вкладів (депозитів) від фізичних осіб і на проведення операцій з цінними паперами (ощадними сертифікатами на пред'явника)", - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, ніхто з акціонерів не володіє понад 10% акцій банку.