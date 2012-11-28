Торги на міжбанку в середу відкрилися зростанням котирувань долара

У середу, 28 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1670/8,1770 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2626/30, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,5550/10,5695. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2924/26 (вівторок – 1,2991/93). У вівторок, 27 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.

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