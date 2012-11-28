Азаров шукатиме «власний курс» під час другої хвилі кризи

Україна повинна знайти власний курс під час другої хвилі економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Гальмування темпів економічного зростання протягом року відбулося через низку економічних, здебільшого – зовнішніх причин. Зараз їх з’ясували, проаналізували, висновки з них зробили. Низка заходів уже здійснюється. Але час і ситуація вимагають зробити корективи і прискорювати наші дії. Питання стоїть дуже гостро: як Україні знайти власний курс під час другої хвилі економічної кризи. Саме власний, тому що, по-перше, як аксіому треба пам’ятати, що крім нас самих наші інтереси ніхто не захистить», - сказав М.Азаров.

До того ж він наголосив, що курс виходу з кризи може спиратися тільки на власні сили. За словами глави уряду, треба усвідомити, що правильно визначений курс і єдність всередині України дозволять нам вийти з кризи сильнішими.

"Вкотре ми переконуємося, що повинні спільно зробити максимум можливого для розвитку внутрішнього виробництва, внутрішнього ринку. Ще активніше просувати українську продукцію на традиційних і нових зовнішніх ринках. І головне: ми повинні боротися за збереження кожного робочого місця", - наголосив М.Азаров.