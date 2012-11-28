Кабмін затвердив макропоказники 2013 року: зростання ВВП 3,4%, інфляція - 4,8%

Кабінет Міністрів України затвердив макропоказники соціально-економічного розвитку України на 2013 рік, згідно з якими зростання ВВП за підсумком року очікується на рівні 3,4%, інфляція – 4,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта. Також, повідомив А.Максюта, розмір номінального ВВП затверджено на рівні 1 трильйон 576 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку знизило прогноз зростання ВВП у 2013 році з раніше затверджених 4,5% до 3,5%.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров прогнозує зростання валового внутрішнього продукту в 2013 році на рівні близько 3%.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 15 вересня повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

За словами прем'єр-міністра України М.Азарова, уряд розраховує на ухвалення бюджету 2013 року до кінця листопада.