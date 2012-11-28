Порошенко: угоду з РФ про незастосування утилізаційного збору підпишуть найближчим часом

Москва. Росія ще не завершила внутрішньодержавні процедури щодо угоди з Україною про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі, її підписання має відбутися найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в середу, 28 листопада, сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на прес-конференції в Москві за підсумками першого засідання «Діалогу з торгових питань» між Євразійською економічною комісією і урядом України. «Цей документ повністю узгоджено. Ми задекларували це під час зустрічі з міністром промисловості і торгівлі Росії Д.Мантуровим. Залишилися внутрішньодержавні процедури РФ, які, я сподіваюся, завершаться найближчим часом, і ми протягом кількох днів вийдемо на формальне підписання цієї угоди", - сказав він.

До того ж П.Порошенко додав, передбачається, що угоду підпишуть у Москві.

За його словами, ця угода передбачає взаємне незастосування утилізаційного збору в Україні щодо вироблених у РФ, а в Росії - щодо транспортних засобів, вироблених в Україні.

П.Порошенко повідомив, що ця угода передбачає жорсткий контроль стосовно країни походження товару.

За його словами, механізми застосування передбачені відповідно до національних законодавств.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожче. Збір запровадили з метою захисту російського автопрому за умов різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційній збір на автомобілі і автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про запровадження утилізаційного збору на автомобілі з преференціями для вітчизняних виробників.