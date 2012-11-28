Податкова під час перевірок фіксує порушення закону про оплату праці у 90% випадків

Державна податкова служба України (ДПСУ) фіксує порушення податкового законодавства в частині оплати праці в 90% випадків від загальної кількості проведених перевірок. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Як наголошується в повідомленні, з початку року співробітники ДПСУ в рамках проведення контрольно-перевірочних заходів виявили 77 тис. найнятих робітників, що працювали без оформлення трудових угод і не платили податки. Обсяг донарахованих і сплачених податків становить 15 млн. грн.

Крім того, виявлено 44 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без оформлення відповідних документів. Обсяг податків, донарахованих до сплати, становить 12 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг зарплат, що виплачуються українцям, які не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить, за різними оцінками, до 145 млрд грн. Станом на середину вересня Державна податкова служба легалізувала трудові відносини більш як 60 тис. найнятих робітників з роботодавцями, внаслідок чого бюджет одержав додатково 11 млн. грн податку на доходи фізичних осіб.