Україна і ЄЕК мають намір поступово скасовувати торгові бар'єри

15:05, 28 листопада 2012
Фінанси
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Москва. Україна і Євразійська економічна комісія мають намір поступово скасовувати торгові бар'єри.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в середу, 28 листопада, сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на прес-конференції в Москві за підсумками першого засідання «Діалогу з торгових питань» між ЄЕК та урядом України.

«Ми домовилися, що протягом 3-4 місяців ми проведемо інвентаризацію існуючих захисних заходів щодо їхнього істотного скорочення і в середньостроковій перспективі - ліквідацію», - сказав П.Порошенко.

За його словами, цей підхід сприятиме активізації торговельного обміну.

П.Порошенко повідомив, що Україна скасувала захисні заходи щодо сірників і в середу, 28 листопада, наказ про допуск на ринок Митного союзу українських нержавіючих труб підписано. Також визначено формат з перегляду захисних заходів щодо карамелі.

Зі свого боку, А.Слєпнєв повідомив, що 6-7 грудня розпочнеться перший раунд консультацій щодо визначення формату торгівлі сталевими трубами на наступний рік.

«Це дуже чутлива позиція для України в нашій взаємній торгівлі, що вираховується багатьма мільйонами доларів», - сказав він.

«Ми обговорили ситуацію з існуючими бар'єрами у взаємній торгівлі. На жаль, зазначили, що їх багато з кожного боку, вони збирались тривалий час. Це виклик для нашого діалогу», - сказав А.Слєпнєв.

За його словами, під час переговорів сторони констатували, що на тлі зростання в 2011 році, цього року взаємна торгівля не росте.

«Для цього є цілком об'єктивні причини - і у сфері енергетики, і вважаємо, що тут є велика галявина для спільних зусиль з поліпшення бізнес клімату та зниження бар'єрів. Що повинно допомогти максимально використовувати ефект від ратифікованої угоди про зону вільної торгівлі СНД», - сказав А.Слєпнєв.

Нагадаємо, в середу, 28 листопада, у Москві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпнєв і міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко провели перше засідання «Діалогу з торгових питань».

«Діалог з торгових питань» заснований в рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією та урядом України», який був підписаний у вересні 2012 року.

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.

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