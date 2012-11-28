Ціна золота на торгах у середу продовжує знижуватися - Weltrade

Золото на спотовому ринку в середу, 28 листопада, знижується в межах 0.23%. Станом на 14:00 EET ціна на ринку СПОТ становила 1738.10 дол./тр. унція.

Ф'ючерси на грудень на біржі СОМЕХ торгуються на позначці 1739.3 дол./тр. унція, на квітень - 1744.5 дол./тр. унція. Так звані «ранкові» ціни на ринку дорогоцінних металів у Лондоні 28 листопада зафіксовані на рівні 1741.00 дол./тр. унція проти «вечірніх» 1746.25 дол./тр. унція у вівторок, 27 листопада.

Як відзначають експерти аналітичного відділу компанії Weltrade, золото в середу продовжує знижуватися, наблизившись до рівня 1738.00 дол./тр. унція, який може надати металу підтримку. Однак при його втраті зниження може досягти області 1703.00 дол./тр. унція. Причиною здешевлення золота є заново зростаюча невизначеність перспектив як світової економіки, так і регіональних. Продемонстрована європейцями нерішучість під час вирішення проблем Греції змушує інвесторів з тривогою дивитися в майбутнє на тлі збереженої фінансової нестабільності в єврозоні, де зростає ризик виникнення проблем в Італії та Франції. При цьому не варто забувати і про Іспанію з усіма зростаючими сепаратистськими настроями всередині країни. Сукупність цих факторів дедалі більше концентруватиме увагу учасників ринку на бюджетних переговорах у Вашингтоні, які навряд чи проходитимуть спокійно, чим можуть підсилити ризик сплесків волатильності в грудні.

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