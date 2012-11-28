Порошенко: «Діалог з торгових питань» - це співпраця України та МС у форматі «3 +1»

Діалог з торгових питань між ЄЕК і урядом України є реалізацією запропонованої Україною концепції співпраці у форматі «3+1».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками першого засідання «Діалогу з торгових питань” між ЄЕК і урядом України.

«Мені невідома дискусія про можливість участі України в Митному союзі. Ті заходи і кроки, які сьогодні робимо, говорять про те, що ми виробили виразну інституційну форму взаємин між Україною і Митним союзом», - сказав П.Порошенко.

«Це є реалізацією тієї концепції «3+1».., в рамках якої ми вирішуємо всі питання торговельно-економічної взаємодії», - сказав він.

За його словами, сьогоднішнє засідання підтвердило високу ефективність цього формату взаємин.

«Ніяких інших питань розширення формату переговорів не розглядається і розглядатися не може», - наголосив П.Порошенко.

П.Порошенко також повідомив, що наступне засідання «Діалогу з торгових питань» між Євразійською економічною комісією та урядом України пройде в Києві у квітні-травні 2013 року.

«Ми домовилися про дату і місце наступного нашого засідання. На умовах взаємності ми домовилися, що це буде Київ у квітні-травні 2013 року», - сказав П.Порошенко.

За його словами, це засідання буде суміщено з форумом, який буде присвячено максимальній ліквідації торговельних і технічних бар'єрів у торгівлі між Україною і Митним союзом.

Він відзначив, що перший такий діалог між Україною і Митним союзом налагоджено.

«Нам приємно бути першими, і із задоволенням відзначу, що нашим досвідом скористалися інші найбільші партнери Митного союзу», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, в Москві міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов і міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко провели перше засідання «Діалогу з торгових питань».

«Діалог з торгових питань» започатковано в рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована жодному з урядів трьох країн. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.