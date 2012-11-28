Fitch відкликало рейтинг Донецької області

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відкликало рейтинги Донецької області України, включаючи довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті «B»/прогноз «Стабільний», а також короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA (ukr)»/прогноз «Стабільний». Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, причина відкликання рейтингу - припинення участі регіону в рейтинговому процесі. «Емітент ухвалив рішення припинити участь в рейтинговому процесі», - сказано в повідомленні. У ньому також наголошується, що агентство не має інформації про бюджетні показники регіону в 2012 р. Fitch більше не рейтингує даного емітента і не проводить за ним аналіз.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало сповільнення зростання валового внутрішнього продукту України з 5,2% в 2011 році до 0,5% в 2012 році і слабке зростання в 3,1% в 2013 році.

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