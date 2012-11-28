Єфремов допускає розгляд проекту бюджету-2013 до ВР наступного тижня

Верховна Рада України вже наступного тижня може розглянути проект державного бюджету України на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він зауважив, що сьогодні на засіданні уряду були затверджені основні макроекономічні показники. «Міністерству фінансів знадобиться два дні для того, аби підготувати цей бюджет і внести його на розгляд Верховної Ради», - сказав він.

Саме тому, на переконання О.Єфремова, «якщо Верховна Рада визначиться, то на наступному тижні можливий розгляд цього закону».

Як повідомляв УНІАН, останнє засідання ВР 6-го скликання має відбутися 4 грудня. Перше засідання новообраної ВР заплановане на 12 грудня.